Пограничники захватили российский беспилотник в море

Украинские пограничники отчитываются о находке российского беспилотника, который дрейфовал в Азовском море.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбs на официальной странице Facebook.

"Сотрудники оперативно-розыскного отдела Мариупольского отряда морской охраны в ходе оперативных действий в Азовском море обнаружили БПЛА "Орлан-10" российского производства", - сказано в сообщении.

"Беспилотник дрейфовал в море на расстоянии около 3 км от береговой полосы. Летательный аппарат находится в рабочем состоянии и пригоден к эксплуатации. В настоящее время эксперты занимаются снятием с него информации и ее анализом", - отметили пограничники.

Как известно, "Орлан-10" - российский многофункциональный беспилотный комплекс, который может использоваться на высоте до 5000 метров при дальности применения в 120 км от наземной станции управления.

Украинская правда