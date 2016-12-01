Аваков: Наградное оружие я вручал и буду вручать

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что 2,2 тысячи человек получили наградное огнестрельное оружие.

Об этом он сказал журналистам, передают "Українські новини".

"Наградное оружие я вручал и буду вручать. Это полномочия министра, и это хорошее дело. Я вручил больше, чем 2 200 экземпляров наградного оружия", – заявил Аваков.

По его словам, 90% награжденных – это рядовые бойцы, 5% – сотрудники Службы безопасности Украины или другие должностные лица.

Также министр отметил, что вручал наградное оружие журналистам, в частности, ведущей "5 канала", жене министра информационной политики Юрия Стеця, Яне Конотоп.

Как известно, Аваков наградил 88 депутатов Рады огнестрельным оружием.

Списки награжденных министр обнародовать отказывается.