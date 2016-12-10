Луценко пообещал обнародовать видео перестрелки в Княжичах

Генеральная прокуратура Украины получила полное видео перестрелки между правоохранителями в Княжичах под Киевом.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "112".

"Сегодня мы получили полное видео трагических событий. Перестрелка зафиксирована на видеокамеру, эксперты работают, чтобы сделать видео более качественным. Нам в целом понятна ситуация, но есть ряд вещей, которые можно определить только экспертным путем. Сейчас мы устанавливаем очередность выстрелов, баллистику , трасологию, физическое и психологическое состояние участников ", - сообщил он.

По его словам, как только будет готово видео, после согласования со следователями, оно сможет продемонстрировано.

"Там нет причин, кроме служебной халатности при планировании и трагического стечения обстоятельств", - отметил глава ГПУ.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.