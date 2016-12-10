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Манафорт назвал "амбарную книгу" ПР сфальсифицированной

Суббота, 10 декабря 2016, 04:45
Манафорт назвал амбарную книгу ПР сфальсифицированной

Экс-глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт утверждает, что "черная бухгалтерия" Партии регионов является сфальсифицированным документом.

Об этом он заявил в интервью CBS, пишет Громадське.

По его словам, об этом сказали в украинском правительстве.

"Правительство Украины заявило, что" амбарная книга" была сфальсифицированным документом ...", - сказал он.

Манафорт отметил, что никакого расследования против него по этому факту не ведется. Вместе с тем он признал, что покинул штаб Трампа во время избирательной гонки именно из-за этого скандала.

"Я считаю, это было несправедливо, обвинения были ложными, но в действительности я стал препятствием, а моя главная цель состояла в том, чтобы Трамп был избран президентом", - сказал Манафорт.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов Полу Манафорту, который ранее работал с украинским экс-президентом Виктором Януковичем, а в дальнейшем - занимался избирательной кампанией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией". Однако, он до сих пор остается в команде Трампа.

НАБУ подтвердила пребывания имени Манафорта среди списков "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил 12,7 млн долларов. Сейчас по этому делу ведется расследование.

Ранее Newsweek сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел тайную встречу с Януковичем в связи с раскрытием информации о получении Манафортом почти 13 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов.

Темы: СШАТрампПартия регионов
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