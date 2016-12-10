В Минфине говорят, что передавали коллекторской фирме не персональные данные

Министерство финансов передавало коллекторской компании "Дельта М", задействованной в верификации соцвыплат для временно перемещенных лиц, лишь те данные, по которым идентифицировать человека невозможно.

Об этом заявил уходящий в отставку глава Управления верификации и мониторинга выплат Андрей Рязанцев в интервью "Зеркалу недели".

Чиновник отметил, что, обсуждая скандал вокруг "Дельта М", следует четко понимать, что такое персональные данные. К категории подобных данных, по его словам, относятся те сведения, по которым можно безусловно установить личность человека.

По словам Рязанцева, записи телефонных разговоров операторов "Дельта М" с переселенцами, в которых сотрудники компании называют ФИО, дату рождения и телефон граждан, нельзя считать весомыми доказательствами утечки информации из министерства.

"Я тоже сейчас могу позвонить своему другу. А потом скажу вам: мне только что звонили из компании "Рога и Копыта" и требовали какую-то информацию. Мы не передавали персональные данные. Согласно актам приема-передачи, передавались данные, по которым невозможно идентифицировать человека", – указал он.

Рязанцев подчеркивает, что идентифицировать человека можно по ИНН (идентификационному номеру – ред.), серии и номеру паспорта, а также, теоретически, по ФИО и дате рождения. Именно этот перечень данных присутствует в реестре гражданских состояний граждан.

"Если есть, например, ФИО, дата рождения и адрес — это уже считается персональными данными. Но номер телефона, ФИО в совокупности с адресом, — это не те данные, по которым можно идентифицировать человека. С таким же ФИО и по такому же адресу может находиться еще один человек, но на 50 лет младше", – подчеркнул он.

Чиновник также прокомментировал технические требования тендера по верификации, согласно которым "Дельта М" должна была проверить обширный перечень данных ВПЛ, включая ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, адрес регистрации и проживания, номер телефона, семейное положение и прочее, получив в свое распоряжение то, что безусловно может считаться персональными данными.

"Согласно законодательству, техзадание разрабатывает тот, кто проводит тендер как заказчик, то есть ГП "Главинтех". Они утверждают, что, согласно условиям договора, всю собранную информацию "Дельта М" после передачи заказчику должна у себя уничтожить. Защита информации предусмотрена условиями договора", – заключил Рязанцев.



Ранее сообщалось, что частная компания с сомнительной репутацией и офисом в Москве выиграла тендер Минфина на проведение верификации временно перемещенных лиц (ВПЛ) с Востока Украины.



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