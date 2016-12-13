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КС продолжил рассмотрение языкового закона Кивалова-Колесниченко

Вторник, 13 декабря 2016, 10:21

Конституционный суд в форме устного слушания продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 57 депутатов относительно конституционности закона "Об основах государственной языковой политики".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сообщение суда.

На заседании во вторник будет заслушан судья-докладчик Игоря Слиденко, а также объяснения участников производства и привлеченных к участию в рассмотрении дела специалистов по языковой политике, свидетелей.

Авторы представления просят суд признать закон неконституционным, поскольку во время принятия закона были нарушены процедура рассмотрения и процедура их личного голосования, а также они были лишены права внести исправления, уточнения, а также устранить ошибки и противоречия в тексте законопроекта во время второго чтения".

В частности, нардепы утверждают, что во время рассмотрения Верховной Радой законопроекта были нарушены положения ряда статей Конституции и регламента, а также закона о комитетах Верховной Рады.

По их мнению, некоторые положения закона создают условия для доминирования регионального языка над государственным.

Также они считают, что предусмотренная законом "выборочная защита региональных языков или языков меньшинств предоставляет привилегии одним языковым группам (национальным меньшинствам) и ограничивает права других, что имеет признаки дискриминации и нарушает принцип равенства граждан перед законом".

Авторы ходатайства отмечают, что некоторые статьи закона не соответствуют конституционному принципу правовой определенности как составляющей верховенства права, а также тому, что порядок применения языков в Украине определяется исключительно законами. Конституцией не предоставлено местным советам полномочий по принятию решений государственного значения, а местное самоуправление является правом территориальной общины самостоятельно решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов.

Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Темы: языкКиваловКолесниченкоКС
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