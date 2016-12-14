Подозреваемого в измене полковника ВСУ госпитализировали из зала суда

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства СБУ об избрании меры пресечения полковнику Вооруженных сил Ивану Безъязыкову, которого обвиняют в сотрудничестве с "ДНР".

Такое решение было принято из-за срочной госпитализации Безъязыкова, у которого обнаружили обострение проблем с желчным пузырем, сообщает Громадське.

По мнению защиты, Безъязыкова необходимо было немедленно выпустить из клетки для свободного пребывания в зале из-за нарушения во время его задержания.

Адвокаты считают, что процедура не отвечала законным требованиям - Безъязыкова сначала задержали, а потом сообщили о подозрении.

Также защита отметила, что первое уголовное производство против полковника ВСУ о сотрудничестве с самоназванной "ДНР" в 2015 году было закрыто за отсутствием доказательств.

Суд удовлетворил требование защиты и освободил Безъязыкова из клетки.

По словам защиты, текст подозрения базируется лишь на показаниях бывших пленных Руслана Косинского и Павла Гаркавенко. На них базируется и обвинения.

Сам Безъязыков рассказал суду, что находился с Гаркавенко в плену в Донецке. По его убеждению, Гаркавенко дал ложные показания из-за психического расстройства.

"Сам он нуждается в психической экспертизе, у меня сложилось такое впечатление в плену. Он не хотел возвращаться в Украину, это могут засвидетельствовать волонтеры. Его приходилось сдерживать от суицида", - сказал он.

Он также отметил, что показания Косинского также сомнительны.

"На следующий день после моего освобождения из плена у нас была очная ставка с присутствием работников СБУ. Тогда Косинский ничего не сказал о моих якобы преступлениях", - сказал Безъязыков.

Адвокат Олег Веремеенко поставил под сомнение беспристрастность судьи и отметил необходимость ее отвода.

Рассмотрение дела перенесено на 14 декабря, 9:00.

Как сообщалось, по данным СБУ, полковник ВСУ Безъязыков сотрудничал с российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону для получения инструктажа от кадровых работников российских спецслужб.