Украинцы подали более 3000 исков против России – Петренко

Граждане Украины подали более 3000 исков против России.

Об этом Лига.нет заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Есть также большой блок кейсов по искам украинских граждан к Российской Федерации, таких дел больше трех тысяч, и это количество увеличивается, потому что Министерство юстиции запустило специальный проект по системной бесплатной правовой помощи. Мы помогаем украинским гражданам, в первую очередь, это переселенцы из Донбасса и Крыма, подавать такие иски против России. Эти дела будут чуть быстрее рассматриваться, чем межгосударственные", – сказал он.

На вопрос издания, какова общая сумма финансовых претензий Украины к России, Петренко заявил, что пока таких подсчетов нет.

"Сейчас рано считать общую сумму. В каждом процессе есть специальная процедура определения ущерба, поэтому общая сумма будет подсчитана позже", – сказал министр.

По его словам, в Европейском суде по правам человека находятся пять крупных дел, которые Украина инициировала против Российской Федерации.

"Часть из них, которые были поданы в 2014 году, речь идет об аннексии Крыма, нарушении прав человека на территории Крыма, похищениях, убийствах военных и гражданских лиц, уже находятся на стадии коммуникации. Суд обязал Российскую Федерацию дать пояснения по нашим исковым требованиям. Те дела, которые подавались в 2015 и 2016 годах, еще находятся на стадии принятия и ждут своего времени коммуникации и рассмотрения по сути", – отметил он.

Кроме того, отметил Петренко, с коммерческими исками к России в ряд международных судов обратились украинские государственные учреждения: банки и предприятия. Там дела находятся на разных стадиях, некоторые начали рассматриваться по сути, некоторые на стадии допуска и определения юрисдикции.

Как известно, 27 августа Петренко заявил, что Украина подготовила очередной межгосударственный иск против России из-за агрессии на Донбассе и аннексии Крыма в международный суд ООН в Гааге.