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Кучма против участия США в минских переговорах

Среда, 14 декабря 2016, 23:46

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма не считает целесообразным расширение переговорного формата, в частности за счет США.

Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус", передает "Интерфакс-Украина".

"В последнее время некоторые критики минского переговорного процесса из бывших и действующих политиков заявляют о необходимости изменения формата переговоров. В частности, предлагают подключить к ним США или другие страны, подписавшие Будапештский меморандум, восьмерку, большую двадцатку, международные конференции. Эти предложения, на мой взгляд, не просто наивны с точки зрения реализации, но и повредят минскому процессу", - считает Кучма.

Он отметил, что "новый формат не может появиться лишь по желанию Украины" и США не планировали становиться непосредственным участником переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кучма также заявил, что опыт урегулирования других конфликтов на постсоветском пространстве говорит о том, что даже расширенные форматы не дают реальных результатов.

Он отметил, что "если вернуться к урегулированию ситуации на Донбассе, то здесь попытки расширить формат переговоров могут отбросить или перечеркнуть уже все достигнутое в формате "Минска-2". Хочу напомнить, что минские соглашения стали частью международных правовых документов. Они одобрены резолюцией Совета безопасности ООН. На них ориентируется и ссылается весь мир".

По словам Кучмы, роль ТГК в переговорном процессе – вспомогательная, главным является нормандский формат - четверка стран: Германия, Франция, Россия и Украина.

"Необходимо делать все возможное для выполнения достигнутых в Минске соглашений, а не подвергать их сомнению. Тем более нельзя отбрасывать их. Это не только может разрушить достигнутое хрупкое перемирие, но и угрожает потерей международной поддержки Украины", - подытожил он.

При этом в ноябре, Кучма заявлял, что к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе должны подключиться США.

Темы: КучмаМинские соглашения
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