Янукович "передумал": "Беркут" не превышал полномочия

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не говорил о превышении сотрудниками спецподразделения "Беркут" своих полномочий во время событий на "Майдане".

Об этом он сказал в Дорогомиловском суде Москвы при рассмотрении по иску экс-регионала Владимира Олейника о признании произошедших в Украине в 2014 году событий "государственным переворотом", – передает ТАСС.

По словам Януковича, что его слова "были неверно истолкованы в комментариях СМИ"

"Я не говорил о том, что сотрудники "Беркута" превышали свои полномочия. Я сказал, что были отдельные случаи, в которых надо было разобраться, превышали ли они полномочия", – цитирует его российское издание.

Янукович добавил, что дал поручение разобраться в этом вопросе прокуратуре, выводы которой затем должен был рассмотреть суд.

"Мы действовали в соответствии с законом. У меня не было и нет прав обвинять сотрудников "Беркута" в превышении полномочий", – сказал экс-президент.

Янукович также заявил, что ни он, ни руководство правоохранительных органов "не отдавали приказов о применении оружия на "Майдане".

"Если где-то применялось оружие, то только в целях самообороны. А, возможно, для устранения угрозы, которую несли вооруженные люди гражданам. Но мы таких случаев не знали", – добавил экс-президент.

Как известно, 28 ноября во время видеодопроса по делу об убийствах на Евромайдане из Ростовского суда Янукович назвал разгон 30 ноября 2013 года "спланированной провокацией".

"Потому что студентов на то время там уже не было. Туда подошли радикалы, и они начали провоцировать "Беркут". "Беркут", на мой взгляд, превысил свои полномочия. Но это моя точка зрения. Ее надо было подтвердить расследованием", – сказал тогдаЯнукович.

Как сообщалось, 15 декабря Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по иску экс-нардепа от "Партии регионов" Владимира Олейника о признании "государственным переворотом" в Украине событий начала 2014 года.

Находящийся в розыске экс-"регионал" якобы не смог добиться рассмотрения своих претензий в Генпрокуратуре Украины.

После расстрелов протестующих Олейник сбежал из Украины. В конце 2014 года появилась информация, что Олейник живет в аннексированном Россией Крыму, в Ялте, и ездит в Москву.

В суд для дачи свидетельских показаний вызваны тогдашние украинские чиновники: бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава КС Вячеслав Овчаренко и другие.

Однако по словам адвоката, отреагировали на вызов только Азаров и Янукович.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что считает юридически ничтожной попытку через российский суд доказать "государственный переворот" в Украине.