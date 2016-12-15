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Турчинов: иск о "перевороте" – маразм, с которым лучше к психиатру

Четверг, 15 декабря 2016, 13:34

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает юридически никчемной попытку через российский суд доказать "государственный переворот" в Украине.

Это следует из его записи в Facebook.

"Начало рассмотрения в московском суде вопроса о признании событий в Украине 2014 года государственным переворотом – это очередной маразм тирании, которая переживает социально-экономический и интеллектуальный кризис", – заявил Турчинов.  

"Иск с такой постановкой вопроса более профессионально может быть рассмотрен в московской психиатрической больнице, где находятся более профессиональные специалисты по этой, такой важной для кремлевских психопатов, проблеме", – сыронизировал он.

Как известно, 15 декабря в Дорогомиловском суде Москвы начался процесс по иску экс-нардепа от "Партии регионов" Владимира Олейника, который просит признать "государственным переворотом" в Украине события начала 2014 года.

Олейник был одним из соавторов "диктаторских законов" 16 января, голосование за которые вызвало обострение на "Майдане".

После расстрелов протестующих он сбежал из Украины. В конце 2014 года появилась информация, что Олейник живет в аннексированном Россией Крыму, в Ялте, и ездит в Москву.

В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины предъявила Олейнику подозрение в организации незаконного голосования за законы "16 января". Его объявили в розыск по этому делу.

Также ГПУ возбудила уголовное дело по факту заявлений так называемого "Комитета спасения Украины" в РФ, в который Николай Азаров привлек и Олейника.

Летом 2015 года Олейник заявлял, что планирует признать аннексию Крыма Россией и предоставить оккупированному пророссийскими боевиками Донбассу самостоятельность.

Алена Рощенко, УП

Темы: ТурчиновсудРосcияМайданПартия регионов
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