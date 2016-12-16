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Охендовский просит закрыть дело против него

Пятница, 16 декабря 2016, 01:21

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении себя из-за "ничтожности почерковедческой экспертизы".

Об этом сообщает BBC.

"Я надеюсь на быстрое рассмотрение этого ходатайства органом досудебного следствия", - заявил Охендовский.

Он добавил, что достаточно аргументов для опровержения всех утверждений, содержащихся в сообщении о подозрении.

Он отметил, что в ходе допроса ему и его защитникам удалось опровергнуть все фактические обстоятельства, на которых основывается сообщение о подозрении. По его словам, его адвокатам удалось доказать "ничтожность почерковедческой экспертизы".

Охендовский подчеркнул, что не собирается покидать Украину.

Как известно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро в четверг около 14.00, после чего заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Как известно, о вручении подозрения Охендовскому во вторник сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКНАБУ
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