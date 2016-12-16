Ассанж не отрицает российский след во взломе сети Демпартии США

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж не исключает, что документы Демократической партии США, которые были отправлены журналистам, могли поступить из России.

Об этом пишет The Hill.

The Hill и другие издания, получили документы от хакера или хакерской группировки, которая называет себя "Guccifer 2.0". Хакеры выложили ряд документов и на своем сайте. Ассанж утверждает, что не знает, кем является Guccifer 2.0.

"Наш источник - это не правительство России", - заявил Ассанж, уточнив, что Wikileaks в целом не получали материалов от какого-либо государства.

При этом, как отмечает издание, Ассанж нарушил давнюю политику Wikileaks не комментировать ничего о своих источниках.

Впрочем Ассанж не исключил, что "слив" информации со стороны "Guccifer 2.0" был спланирован российской стороной.

"Сейчас мы не знаем, кто стоит за ними. Очень похоже на то, что это - русские. Но иногда они выглядят слишком по-любительски, и почти всегда выглядят слишком похоже на русских", - полагает Ассанж.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Позже представители разведки США заявили, что Путин лично участвовал в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон примет меры против России в связи с хакерскими атаками.