Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ассанж не отрицает российский след во взломе сети Демпартии США

Пятница, 16 декабря 2016, 06:24

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж не исключает, что документы Демократической партии США, которые были отправлены журналистам, могли поступить из России.

Об этом пишет  The Hill.

The Hill и другие издания, получили документы от хакера или  хакерской группировки, которая называет себя "Guccifer 2.0". Хакеры выложили ряд документов и на своем сайте. Ассанж утверждает, что не знает, кем является Guccifer 2.0.

"Наш источник - это не правительство России", - заявил Ассанж, уточнив, что Wikileaks в целом не получали материалов от какого-либо государства.

При этом, как отмечает издание, Ассанж нарушил давнюю политику Wikileaks не комментировать ничего о своих источниках.

Впрочем  Ассанж не исключил, что "слив" информации со стороны "Guccifer 2.0" был спланирован российской стороной.

"Сейчас мы не знаем, кто стоит за ними. Очень похоже на то, что это - русские. Но иногда они выглядят слишком по-любительски, и почти всегда выглядят слишком похоже на русских", - полагает Ассанж.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

Позже представители разведки США заявили, что Путин лично участвовал в скрытой кампании по вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон примет меры против России в связи с хакерскими атаками.

Темы: хакерыРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
хакеры
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: