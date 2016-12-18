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Генсек ООН намекнул, что пойдет в президенты Южной Кореи

Воскресенье, 18 декабря 2016, 02:41

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, срок полномочий которого истекает 1 января 2017, намекнул, что может побороться за кресло президента Южной Кореи.

Об этом сообщает BBC.

По словам Пан Ги Муна, после нескольких дней отдыха в начале января он вернется в Южную Корею. Он уклонился от прямого ответа на вопрос о президентских амбициях, однако подчеркнул, что думает, как помочь своей стране.

Ситуацию в Южной Корее он охарактеризовал как "очень сложную".

В начале декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе.

Голосованию против первой женщины-лидера страны предшествовали несколько недель разоблачительных заявлений в коррупционном скандале, который практически парализовал правительство и вызвал наибольшие уличные протесты в истории страны.

Теперь судьбу Пак Кын Хе решит Конституционный суд страны, на время рассмотрения дела полномочия перейдут к премьер-министру Южной Кореи.

Как сообщалось, прокуратура предъявила обвинения в коррупции Пак Кын Хе, ее близкой подруге и двум бывшим помощникам.

Темы: Южная КореяООН
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