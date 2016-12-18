Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман рассказал, как объединенные общины получают на 460% больше дохода

Воскресенье, 18 декабря 2016, 11:05

Премьер Владимир Гройсман убежден, что объединенные общины ждет успех и рост.

Об этом он написал в Facebook по случаю выборов в 143 объединенных территориальных общинах из 22 областей Украины, которые проходят в воскресенье.

"Помню, как в Верховной Раде мы рассматривали закон об объединении общин. Я тогда настаивал на том, чтобы мы добавили слово "добровольное", потому что был уверен - люди сами увидят выгоды от децентрализации", - отметил он.

По словам премьера, сегодня жители уже объединенных общин сами убеждаются в том, что выбрали правильный путь.

"Например, за 9 месяцев 2016 года в бюджет Клесовской ОТО в Ровенской области поступило 16,5 млн грн собственных доходов, что на 460,7% больше (!) по сравнению с поступлениями собственных доходов соответствующего периода прошлого года в бюджеты советов, которые объединились", - написал Гройсман.

По его словам, эти деньги пошли на повышение качества жизни местных жителей - ремонтируются детские сады в поселке Клесов, а также в селах Пугач и Карпиловка, в школах, детсадах и амбулатории устанавливают энергосберегающие окна и двери, ремонтируются канализации и дороги.

"Ну а тем общинам, которые сегодня становятся на этот путь, хочу пожелать удачи и пообещать свою поддержку. В бюджете на 2017 год мы сохранили финансовую децентрализацию как приоритет. И я уверен, на объединенные общины дальше ждет успех и рост", - подчеркнул премьер.

Украинская правда

Темы: виборыГройсман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
виборы
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: