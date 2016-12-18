Гройсман рассказал, как объединенные общины получают на 460% больше дохода

Премьер Владимир Гройсман убежден, что объединенные общины ждет успех и рост.

Об этом он написал в Facebook по случаю выборов в 143 объединенных территориальных общинах из 22 областей Украины, которые проходят в воскресенье.

"Помню, как в Верховной Раде мы рассматривали закон об объединении общин. Я тогда настаивал на том, чтобы мы добавили слово "добровольное", потому что был уверен - люди сами увидят выгоды от децентрализации", - отметил он.

По словам премьера, сегодня жители уже объединенных общин сами убеждаются в том, что выбрали правильный путь.

"Например, за 9 месяцев 2016 года в бюджет Клесовской ОТО в Ровенской области поступило 16,5 млн грн собственных доходов, что на 460,7% больше (!) по сравнению с поступлениями собственных доходов соответствующего периода прошлого года в бюджеты советов, которые объединились", - написал Гройсман.

По его словам, эти деньги пошли на повышение качества жизни местных жителей - ремонтируются детские сады в поселке Клесов, а также в селах Пугач и Карпиловка, в школах, детсадах и амбулатории устанавливают энергосберегающие окна и двери, ремонтируются канализации и дороги.

"Ну а тем общинам, которые сегодня становятся на этот путь, хочу пожелать удачи и пообещать свою поддержку. В бюджете на 2017 год мы сохранили финансовую децентрализацию как приоритет. И я уверен, на объединенные общины дальше ждет успех и рост", - подчеркнул премьер.

Украинская правда