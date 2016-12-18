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Активисты: Е-декларирование под угрозой отмены Конституционным Судом

Воскресенье, 18 декабря 2016, 23:32

22 декабря Конституционный Суд будет рассматривать соответствие е-декларирования Конституции Украины.

Существует вероятность, что суд может признать неконституционными положения закона о е-декларировании, благодаря которым чиновников можно будет привлечь к ответственности.

Об этом сообщила председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Саша Дрик в блоге "Украинской правды".

С просьбой признать неконституционными положения закона о е-декларировании в Конституционный суд обратились еще в декабре 2015 года 48 нардепов, в основном - бывшие соратники беглого президента Виктора Януковича.

"Парламентарии просят признать неконституционными (фактически - отменить) обязанность декларировать: имущество членов семьи, объекты незавершенного строительства, ценное движимое имущество, наличные средства, финансовые обязательства, сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сведения об объектах декларирования, принадлежащих третьим лицам, но которыми пользуются декларант или члены его семьи", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардепы просят запретить Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции:

- пользоваться реестрами и информационными базами для проверки деклараций;

- определять точность оценки задекларированных активов при полной проверке деклараций;

- проводить мониторинг образа жизни по заявлениям граждан, из СМИ и других источников информации.

Также парламентарии фактически требуют закрыть свободный круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций и отменить уголовную ответственность за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларациях.

 

"Анализ представления свидетельствует, что оснований для признания этих положений закона неконституционными нет. Отсутствие правового обоснования по большинству оспариваемых положений вообще делает их неподходящими требованиям, предусмотренным Конституцией Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины". Регионалы очень "лениво" написали это представление - очевидно, рассчитывая, что для ручного КСУ и этого будет достаточно",-  написала Дрик.

При этом она подчеркнула, что все-таки такая опасность "остается высокой", поскольку треть действующего состава суда фигурирует в уголовном производстве ГПУ за вынесение заведомо неправосудных решений.

"Фактически, судьба е-декларирования сейчас находится в руках тех, кто в 2010 предоставил неограниченные полномочия Януковичу. Учитывая, что решение КСУ невозможно ни отменить, ни оспорить, это делает КСУ единственным органом, который может отменить любой закон в Украине. Неудивительно, что Президент Порошенко несмотря на прямое требование парламента, за которую сам и голосовал, за 2 года так и не уволил судей, в частности, председателя суда Юрия Баулина", - отметила Дрик.

Темы: декларацииКС
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