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Минфин переведет зарплаты в "Приватбанк". В менеджмент возьмут профи

Понедельник, 19 декабря 2016, 09:06

Работники Министерства финансов будут получать зарплаты в "Приватбанке".

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

"Как символ стабильности Министерство финансов решило перевести свой зарплатный проект в "Приватбанк". Мы доверяем и "Ощадбанку" как государственному, а сейчас и "Приватный банк" будет для нас как символ стабильности", – заявил он.

В наблюдательный совет "Приватбанка", по словам министра, "войдут лучшие мировые специалисты", представители международных организаций, сейчас формируется профессиональная команда менеджмента.

Министр подчеркнул, что все международные партнеры поддерживают решение относительно национализации "Приватбанка"

Алена Рощенко, УП

Темы: банкиМинфинзарплатыКоломойский
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