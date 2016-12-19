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ЦИК заявила, что НАБУ провело в комиссии незаконный обыск

Понедельник, 19 декабря 2016, 15:54

Центральная избирательная комиссия утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Михаила Охендовского и с нарушениями законодательства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В обращении, которое было принято в понедельник на заседании ЦИК под председательствованием заместителя главы ЦИК Жанны Усенко-Черной, отмечается, что сотрудники НАБУ были проинформированы до начала проведения обыска о том, что кабинет №401, санкцию на обыск в котором дал суд, с июня 2007 года фактически является служебным кабинетом другого члена ЦИК, а не председателя комиссии.

Как уточнили "Украинской правде" в ЦИК, речь идет о кабинете члена комиссии Александра Шелестова. Он, как и Охендовский был назначен в ЦИК по квоте Партии регионов.

Охендовский, который до этого вел заседание, передал это право Усенко-Черной во избежание упреков в конфликте интересов.

Кроме того, в Центризбиркоме указывают, что обыск проводился в ночное время, что не допускается законодательством, за исключением неотложных обстоятельств, которые в данной ситуации, по мнению авторов обращения, отсутствовали.

ЦИК также заявила, что после проведения обыска было зафиксировано, что фронтальные панели системного блока компьютера, через который осуществляется доступ к Госреестру избирателей, а также крышка его DVD-привода сорваны. Также не удалось включить автоматизированное рабочее место системы "Государственный реестр избирателей".

"При таких обстоятельствах комиссия обратилась к Генеральной прокуратуре Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Комитету Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины о проверке изложенных в этом постановлении обстоятельств и реагирования в соответствии с законодательством Украины", – говорится в обращении ЦИК.

Как известно, 13 декабря стало известно, что Охендовскому вручили сообщение о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за средства этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским налички в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 доллара США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Темы: ЦИКНАБУ
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