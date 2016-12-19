Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: в районе Светлодарска было более 2 тысяч взрывов и "грады"

Понедельник, 19 декабря 2016, 16:37

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировала 18 февраля более двух тысяч взрывов в районе Дебальцево-Светлодарска.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ на официальном сайте организации.

"В ночь с 16 на 17 декабря в контролируемом правительством (Украины - ред.) Светлодарске (57км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели услышали 50 взрывов от входных артиллерийских выстрелов (122мм), 15 взрывов от исходных выстрелов миномета (82мм), и 15 взрывов от исходных выстрелов пушки (73мм)", - говорится в отчете.

Указывается, что 17 декабря, в том же месте, наблюдатели слышали также 21 взрыв неопределенного происхождения.

"В течение шести часов 18 декабря, наблюдатели слышали 700 входных взрывов и 680 выходных взрывов от артиллерийских снарядов (122мм)... 20 выходных взрывов с танковых пушек", - говорится в отчете.

Относительно ситуации в контролируемом боевиками Дебальцевом, указывается, что
17 декабря, в течение трех минут наблюдатели миссии услышали выстрелы из неустановленного оружия и разрывы снарядов, запущенных также из неустановленного оружия.

"В ночь с 17-18 декабря наблюдатели слышали 12 выходных взрывов от выстрелов из реактивных систем РСЗО БМ-21 "Град"", - говорится в отчете.

К юго-западу от Дебальцево они слышали около сотни неопределенных взрывов.

"18 декабря наблюдатели слышали 43 взрыва от выстрелов из РСЗО, а также 1900 неопределенных взрывов", - говорится в отчете.

Как известно, за минувшие сутки боевики атаковали позиции ВСУ на Светлодарской дуге.

Целью их действий было продвижение в сторону р. п. Луганское Донецкой области и захват стратегически важных объектов.

Они вели огонь из населенных пунктов, что не давало возможности адекватного реагирования в ответ.

Всего было осуществлено три огневых налета, которые продолжались 6 и 3:00 соответственно.

В результате атак боевиков в воскресенье погибли 5 бойцов, 16 военных получили повреждения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕАТОДебальцево
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: