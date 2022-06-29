Десантники огнем артиллерии уничтожили батарею САУ "Акация" захватчиков

Артиллеристы 81 бригады Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожили батарею 2С3 "Акация" российских оккупантов.

Источник: командование ДШВ ВС Украины в Facebook

Детали: Защитники ударили по оккупантам из американских 155-мм гаубиц M777, уничтожив вражескую батарею самоходных гаубиц 2С3 "Акация". Где именно произошло боевое столкновение, не сообщается.

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Что предшествовало: 26 июня военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".