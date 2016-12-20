Новинский не будет оспаривать снятие с него неприкосновенности

Защита депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского не видит оснований оспаривать в суде снятие с него неприкосновенности.



Об этом во вторник заявил его адвокат Олег Татаров, передают Украинские новости.



"Для того, чтобы обжаловать постановление (Рады о снятии неприкосновенности – ред.) нужно, чтобы были какие-то конкретные основания для обжалования. Например, нарушение процедуры голосования. Пока процесс идет", - сказал адвокат.



Татаров также сообщил, что предоставление статуса подозреваемого Новинскому увеличило бы возможности защиты, в частности, касательно доступа к материалам дела.

В данный момент, по словам адвоката, Новинский находится в статусе свидетеля.

Также Татаров сообщил, что еще не подал иск против генерального прокурора Юрия Луценко, оскорбившего его на заседании регламентного комитета парламента.

"Иск не подан. Подать его может только один человек - это я", - подчеркнул он.

Адвокат сказал, что еще не определился с необходимостью подачи соответствующего иска.



Как известно, 6 декабря Генпрокурор Юрий Луценко обозвал адвоката нардепа Вадима Новинского Олега Татарова "с*кой неправославной".



8 декабря Верховная Рада 228 голосами дала добро генпрокурору Юрию Луценко на привлечение "православного олигарха" к уголовной ответственности.



Подробнее о деле Новинского читайте в статье: "Залезть в душу. Как Совет забрала неприкосновенность в Новинского".