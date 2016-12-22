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В Крыму суд оккупантов отказался отпустить Чийгоза из-под ареста

Четверг, 22 декабря 2016, 13:09

Верховный суд оккупированного Крыма оставил под арестом заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза до 8 апреля 2017 года.

Об этом сообщает Центр информации по правам человека.

Верховный суд оккупированного Крыма отклонил жалобу адвоката Николая Полозова на решение суда о продлении ареста заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу до 8 апреля следующего года.

Ахтем Чийгоз о заседании узнал только накануне вечером. Однако он не стал настаивать на переносе даты заседания.

По словам адвоката Александра Лесового, обстоятельства с момента ареста сильно изменились – в суде было допрошено около 200 человек, из которых только 3 или 4 указали, что видели Чийгоза, но ни один из них не свидетельствовал о противоправных действиях с его стороны.

Сам Чийгоз заявил, что он является политическим заключенным, а его арест продиктован исключительно желанием запугать крымскотатарский народ и не обоснован нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ.

"На моем процессе доказывается, что судебной системы в России не существует, а есть только указания", – отметил в своем выступлении Ахтем Чийгоз.

Несмотря на приведенные доказательства, председатель коллегии Караваев объявил решение, в котором оставил жалобу без удовлетворения, а следовательно, Ахтем Чийгоз будет находиться под стражей до 8 апреля 2017 года.

Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз был арестован 29 января 2016 года по обвинению в массовых беспорядках во время событий, произошедших под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Тогда произошло столкновение между пророссийскими активистами и участниками митинга за единство Украины.

Украинская правда

Темы: МеджлисКрым
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