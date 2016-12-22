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Оккупационный суд отказался выпустить украинского патриота в Крыму

Четверг, 22 декабря 2016, 18:21

Украинский активиста Владимира Балуха так называемый "Верховный суд Крыма" оставил в СИЗО.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

"22 декабря, в так называемом "Верховном суде" Крыма состоялось рассмотрение жалобы на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимира Балуха. Активиста доставили в зал суда из СИЗО. Жалобу рассматривала "судья" Борис Балахонов", - говорится в сообщении.

"Апелляцию суд отклонил, Владимир Балух остался под стражей до 6 января 2017 года", - сообщает группа.

Как известно, 14 декабря украинскому активисту, крымчанину Владимиру Балуху российское оккупационное следствие предъявило обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

12 декабря Раздольненский районный суд Крыма избрал меру пресечения гляделки в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Суд оставил без внимания тот факт, что процессуальные документы были составлены с существенными нарушениями.

Преследования активиста продолжается еще с весны 2015 года, о суде над ним СМИ сообщали еще в начале 2016 года.

Статья, по которой обвиняется Балух, предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Украинская правда

Темы: Крымоккупация
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