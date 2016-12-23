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В КС рассказали, почему за год приняли лишь 6 решений

Пятница, 23 декабря 2016, 12:46

Конституционный суд на протяжении 11 месяцев текущего года вынес 6 решений и 2 заключения, поскольку работает не в полном составе.

Об этом говорится в ответе суда на запрос "Укринформа".

"Начиная с 2014 года КСУ работает не в полном составе, а конституционное производство организовано таким образом, что судья несет основную нагрузку во время подготовки дела к рассмотрению, и именно на него возложены функции по предварительной проработке материалов дела, направлении запросов, подготовке проектов актов суда", – отмечают в учреждении.

Там напомнили, что в состав суда сейчас входит 15 судей из 18 необходимых.

В КС пояснили, что большинство из 419 конституционных обращений, которые поступили в суд в течение года, были отклонены, поскольку не соответствовали требованиям закона о Конституционном суде.

"Это общая мировая практика, что 2/3 обращений конституционные суды признают неприемлемыми к рассмотрению", – добавили в КС.

В 2016 году были открыты конституционные производства по 27 обращениям. В настоящее время на рассмотрении суда находится 26 дел об открытии производства, из них на рассмотрении в пленарном заседании – 21 дело.

В течение 2016 года на рассмотрение суда поступило 30 конституционных представлений и 419 конституционных обращений.

Как известно, сейчас в составе Конституционного суда присутствуют шесть судей, которые поддержали предоставление "диктаторских полномочий" Виктору Януковичу.

Темы: КС
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