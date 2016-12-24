Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: В первый день "полной тишины" боевики стреляли 23 раза

Суббота, 24 декабря 2016, 18:22

В субботу, 24 декабря, наибольшее количество обстрелов в зоне проведения АТО зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное, всего с начала суток зафиксировано 23 обстрела. 

Об этом сообщили в пресс-центре штаба по состоянию на 18:00.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды был осуществлен обстрел по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

"На Луганском направлении обстреляли Желтое. Поскольку обстрелы имели провокационный характер, украинские военные огонь не вели", - отметили в пресс-центре.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

По данным украинской стороны СЦКК, по состоянию на утро субботы режим прекращения огня соблюдался, однако позже в штабе АТО сообщили, что боевики совершили 5 провокационных обстрелов позиций сил ВСУ.

23 декабря вечером разведка штаба АТО сообщила, что российско-оккупационные войска планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенной минскими договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: