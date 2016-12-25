Все жертвы теракта в Берлине идентифицированы

Комиссия уголовной полиции Германии завершила идентификацию всех 12 жертв теракта в Берлине.

Об этом сообщается на официальной странице Комиссии в Twitter.



"Комиссия BKA по идентификации завершила опознание 12 человек, которые погибли на площади Брайтшайдплац. Мы чтим память погибших и скорбим вместе с родными", - говорится в сообщении.



Сообщается, что среди погибших - восемь граждан ФРГ, гражданки Италии, Израиля, граждане Чехии и Украины.

Как известно, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя, тогда как нападавшему удалось скрыться

В пятницу стало известно, что подозреваемый погиб в Италии во время перестрелки с полицией. Им оказался гражданин Туниса Анис Амри.

УНИАН