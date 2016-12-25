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Все жертвы теракта в Берлине идентифицированы

Воскресенье, 25 декабря 2016, 01:45

Комиссия уголовной полиции Германии завершила идентификацию всех 12 жертв теракта в Берлине.

Об этом сообщается на официальной странице Комиссии в Twitter.

"Комиссия BKA по идентификации завершила опознание 12 человек, которые погибли на площади Брайтшайдплац. Мы чтим память погибших и скорбим вместе с родными", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди погибших - восемь граждан ФРГ, гражданки Италии, Израиля, граждане Чехии и Украины.

Как известно, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя, тогда как нападавшему удалось скрыться

В пятницу стало известно, что подозреваемый погиб в Италии во время перестрелки с полицией. Им оказался гражданин Туниса Анис Амри.

УНИАН

Темы: Германиятеракт
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