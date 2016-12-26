В Харькове продолжается катавасия вокруг "почетного гражданина" из РФ

Городской голова Харькова Геннадий Кернес считает, что вопрос о том, достоин ли член комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности Александр Шишкин, против которого Украина ввела санкции, оставаться почетным гражданином Харькова, должен решать горсовет.



Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Я слышал разные версии отмены звания "почетный гражданин" и Александру Шишкину, и Алле Александровской (экс-нардепу от КПУ, подозреваемой в сепаратизме). Я думаю, что это вопрос сессии Харьковского городского совета", – сказал мэр.



Он отказался отвечать на вопрос, считает ли он возможным, чтобы почетным гражданином города оставался человек, поддержавший аннексию Россией Крыма.

"Я оставлю свое мнение при себе", – сказал Кернес.



Он также напомнил, что Украина ввела санкции против Шишкина уже после того, как горсовет проголосовал за присвоение ему звания "почетный гражданин Харькова".



Как известно, 6 августа 2014 года Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание "Почетный гражданин Харькова "восьмерым лицам, в числе которых двое граждан РФ – председатель совета директоров ОАО "МосСитиГрупп" (MOS CITY GROUP) Павел Фукс и член комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Александр Шишкин (кандидатуры обоих были внесены Украинской православной церковью Московского патриархата).

"За" список почетных граждан Харькова из 8 кандидатур проголосовали 73 депутата, "против" - 14, воздержались - 3.



В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Верховной Рады принять решение по действиям Харьковского горсовета, присвоившего звание почетного гражданина члену Совфеда РФ Шишкину.



Прокурор Харькова подготовил административный иск в Харьковский окружной административный суд о признании незаконным и отмене решения горсовета.



28 августа 2014 года Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил административный иск прокурора.

Однако горсовет обжаловал решение суда первой инстанции и добился его отмены. При рассмотрении дела в Верховном административном суде была изменена подсудность и его направили для нового рассмотрения в Дзержинский райсуд Харькова. Очередное заседание по делу назначено на 10 января 2017 года.



В сентябре 2015 года Шишкин был включен в список граждан РФ, в отношении которых Украина ввел санкции, в т.ч. и запрет на въезд.