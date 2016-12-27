Член ЦИК возмутился обыском в кабинете и просит Луценко разобраться

Член Центральной избирательной комиссии Александр Шелестов обратился к генпрокурору Юрию Луценко с заявлением об уголовном нарушения из-за того, что в его кабинете провели обыск.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По словам Шелестова, детективы НАБУ пришли в кабинет № 401 в ночь на 14 декабря, в разрешении на обыск это помещение по адресу площадь Леси Украины, 1, называют кабинетом председателя ЦИК.

"Детективами НАБУ с участием представителей Секретариата ЦИК проведен обыск в кабинете № 401, который с июня 2007 года фактически является служебным кабинетом члена ЦИК Александра Шелестова, а не Председателя Комиссии. При этом указанный обыск проведен в период с 23 ч. 12 мин. 13 декабря 2016 года до 00 ч. 30 мин. 14 декабря 2016 года", - говорится в заявлении.

Член ЦИК настаивает, что на дверях кабинета №401 даже размещена табличка с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.

Член ЦИК также заявил, что в помещении ЦИК ранее уже осуществлялись процессуальные действия, поэтому "работникам НАБУ было достоверно известно о расположении кабинета председателя Центральной избирательной комиссии".

Шелестов также отметил, что во время проведения обыска у него в кабинете лежали документы, содержащие конфиденциальную информацию о нем и членах его семьи.

"Указанные в заявлении факты, по его мнению, помимо прочего, свидетельствуют о пренебрежении работниками НАБУ и САП принципов, в частности, верховенства права, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, демонстрируют их произвол и непрофессионализм", - цитирует пресс-служба ЦИК заявление Шелестова.

В связи с этим член ЦИК обратился к Луценко с просьбой внести на основании его заявления сведения в Единый реестр досудебных расследований и по указанным в нем фактам безотлагательно начать досудебное расследование.

13 декабря стало известно, что главе ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".



Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.



По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.



Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Украинская правда