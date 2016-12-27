Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Член ЦИК возмутился обыском в кабинете и просит Луценко разобраться

Вторник, 27 декабря 2016, 09:12

Член Центральной избирательной комиссии Александр Шелестов обратился к генпрокурору Юрию Луценко с заявлением об уголовном нарушения из-за того, что в его кабинете провели обыск.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По словам Шелестова, детективы НАБУ пришли в кабинет № 401 в ночь на 14 декабря, в разрешении на обыск это помещение по адресу площадь Леси Украины, 1, называют кабинетом председателя ЦИК.

"Детективами НАБУ с участием представителей Секретариата ЦИК проведен обыск в кабинете № 401, который с июня 2007 года фактически является служебным кабинетом члена ЦИК Александра Шелестова, а не Председателя Комиссии. При этом указанный обыск проведен в период с 23 ч. 12 мин. 13 декабря 2016 года до 00 ч. 30 мин. 14 декабря 2016 года", - говорится в заявлении.

Член ЦИК настаивает, что на дверях кабинета №401 даже размещена табличка с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.

Член ЦИК также заявил, что в помещении ЦИК ранее уже осуществлялись процессуальные действия, поэтому "работникам НАБУ было достоверно известно о расположении кабинета председателя Центральной избирательной комиссии".

Шелестов также отметил, что во время проведения обыска у него в кабинете лежали документы, содержащие конфиденциальную информацию о нем и членах его семьи.

"Указанные в заявлении факты, по его мнению, помимо прочего, свидетельствуют о пренебрежении работниками НАБУ и САП принципов, в частности, верховенства права, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, демонстрируют их произвол и непрофессионализм", - цитирует пресс-служба ЦИК заявление Шелестова.

В связи с этим член ЦИК обратился к Луценко с просьбой внести на основании его заявления сведения в Единый реестр досудебных расследований и по указанным в нем фактам безотлагательно начать досудебное расследование.

13 декабря стало известно, что главе ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Украинская правда

Темы: ЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
ЦИК
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: