Охендовский заявляет, что НАБУ не предлагало очной ставки с Трепаком

Глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что в НАБУ ему не предлагали проводить "очную ставку" с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком в рамках дела о "черной бухгалтерии".



Об этом он заявил во вторник на брифинге, сообщает пресс-служба комиссии.



По словам Охендовского сайт "Зеркало недели" распространил "недостоверное сообщение" об отказе его и защитников от "очной ставки" с Трепаком.



"Ни одна очная ставка не предлагалась. На самом деле вчера состоялся очень короткий формальный допрос, на который меня было вызвано повесткой. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что этот допрос показал - следствие ходит по кругу. Никаких новых вопросов - только те самые, которые уже относились неоднократно, но в других формулировках", - сказал он.



По его словам необходимо установить, кто "стал заказчиком действий господина Трепака, в сговоре с какими лицами он реализовывал свой умысел, кто координировал и направлял его действия".



"Вчерашним лживым сообщениям на сайте dt.ua. все участники заговора сами себя разоблачили. Я не имею оснований обвинять в чем-то детектива. Очередное разглашение материалов досудебного следствия допущено явно не им", - сказал Охендовский, добавив, что требует расследования обстоятельств относительно публикации.



"Теперь я буду требовать публичного проведения одновременного допроса с господином Трепаком и других допросов в этом уголовном производстве", - добавил глава ЦИК.



Как известно, во вторник издание DT.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщила, что председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком.



Украинская правда