Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охендовский заявляет, что НАБУ не предлагало очной ставки с Трепаком

Вторник, 27 декабря 2016, 14:59

Глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что в НАБУ ему не предлагали проводить "очную ставку" с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком в рамках дела о "черной бухгалтерии".

Об этом он заявил во вторник на брифинге, сообщает пресс-служба комиссии.

По словам Охендовского сайт "Зеркало недели" распространил "недостоверное сообщение" об отказе его и защитников от "очной ставки" с Трепаком.

"Ни одна очная ставка не предлагалась. На самом деле вчера состоялся очень короткий формальный допрос, на который меня было вызвано повесткой. Не вдаваясь в детали, могу сказать, что этот допрос показал - следствие ходит по кругу. Никаких новых вопросов - только те самые, которые уже относились неоднократно, но в других формулировках", - сказал он.

По его словам необходимо установить, кто "стал заказчиком действий господина Трепака, в сговоре с какими лицами он реализовывал свой умысел, кто координировал и направлял его действия".

"Вчерашним лживым сообщениям на сайте dt.ua. все участники заговора сами себя разоблачили. Я не имею оснований обвинять в чем-то детектива. Очередное разглашение материалов досудебного следствия допущено явно не им", - сказал Охендовский, добавив, что требует расследования обстоятельств относительно публикации.

"Теперь я буду требовать публичного проведения одновременного допроса с господином Трепаком и других допросов в этом уголовном производстве", - добавил глава ЦИК.

Как известно, во вторник издание DT.UA со ссылкой на источники в НАБУ сообщила, что председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком.

Украинская правда

Темы: НАБУЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: