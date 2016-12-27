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Охендовський заявляє, що НАБУ не пропонували очної ставки з Трепаком

Вівторок, 27 грудня 2016, 14:59

Глава ЦВК Михайло Охендовський заявив, що в НАБУ йому не пропонували проводити "очну ставку" з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком в рамках справи про "чорну бухгалтерію".  

Про це він заявив у вівторок під час брифінгу, повідомляє прес-служба комісії.

За словами Охендовського сайт "Дзеркало тижня" поширив "недостовірне повідомлення" про відмову його і захисників від "очної ставки" із Трепаком.

"Жодна очна ставка не пропонувалася. Насправді вчора відбувся дуже короткий формальний допит, на який мене було викликано повісткою. Не вдаючись у деталі, можу сказати, що цей допит засвідчив – слідство ходить по колу. Жодних нових запитань – тільки ті самі, які вже ставилися неодноразово, але в інших формулюваннях", - сказав він.

За його словами необхідно встановити, хто "став замовником дій пана Трепака, у змові з якими особами він реалізовував свій умисел, хто координував та спрямовував його дії".

"Вчорашнім брехливим повідомленням на сайті dt.ua. усі учасники змови самі себе викрили. Я не маю підстав звинувачувати у чомусь детектива. Чергове розголошення матеріалів досудового слідства допущено явно не ним", - сказав Охендовський, додавши, що вимагає розслідування обставин відносно публікації.

"Тепер я буду вимагати публічного проведення одночасного допиту з паном Трепаком та інших допитів у цьому кримінальному провадженні", - додав глава ЦВК.

Як відомо, у вівторок видання DT.UA з посиланням на джерела у НАБУ повідомила, що Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський фактично відмовився від надання свідчень НАБУ одночасно з колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком.

13 грудня стало відомо, що голові Михайлу Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Солом'янський суд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. Заставу йому не призначили, від посади також не відсторонили.

Українська правда

Теми: НАБУЦВК
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