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В сети постят запись, на которой в ОРДО якобы признают, что обменом руководят из РФ

Вторник, 27 декабря 2016, 20:54

В сети интернет разместили запись якобы разговора журналиста пропканала LifeNews и одной из чиновниц ОРДО Еленой Алексеевой, которая свидетельствует, что освобождением украинских заложниц руководили из Москвы.

Видеоролик обнародован на аккаунте юзера Василий Чумак. На этом аккаунте есть еще три видео, однако ни одно из них не касалось обменов или оккупированных территорий.

Это видео сделано в стилистике роликов, которые обычно обнародует СБУ, когда сообщает о содержании подслушанных телефонных разговоров боевиков или подозреваемых.

В СБУ пока не подтвердили правдивость этого видео, как и не опровергли. Советник главы СБУ Юрий Тандит в течение трех часов не отвечает на звонки "Украинской правды" и на смс-сообщения.

Видео уже обнародовали несколько новостных сайтов и телеканалов.

На записи якобы руководитель департамента информполитики администрации главаря боевиков Захарченко - Елена Алексеева отмечает, что не знает, кто такие Анжелика Преснякова и Ольга Сворак, которых боевики во вторник передали Владимиру Рубану.

"Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ругаюсь, потому что нас не поставили в известность об этом заявлении также (заявление Захарченко и Плотницкого, сделанное накануне, о том, что они освобождают двух украинок - УП)", - сказала якобы представитель ОРДО Алексеева.

На уточняющий вопрос якобы журналиста LifeNews Сергея Макаренко о том, когда именно будут освобождать женщин, она сказала: "Не знаю абсолютно. Вот сейчас выясняю с Москвой".

Как известно, боевики тормозят процесс передачи заложников. В то же время в понедельник они заявили, что готовы отдать двух пленных женщин депутату Надежде Савченко, которая не является представителем Украины в минской группе. Во вторник женщин забрал Владимир Рубан, которого считают близким к Медведчуку.

7 декабря Савченко встретилась в Минске с главарями боевиков Захарченко и Плотницким в присутствии представителя РФ в минской подгруппе. Украинские участники о такой встрече узнали из СМИ.

Россия постоянно пытается заставить Украину вести диалог напрямую с боевиками и уверяет, что не является стороной конфликта.

Украинская правда

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