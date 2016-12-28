Суд обязал НАБУ расследовать регистрацию Онищенка в ЦИК за взятку

Суд обязал детективов НАБУ внести сведенья в ЕРДР по информации о регистрации Александра Онищенка кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года за взятку.

Копию решения суда народный депутат Виталий Куприй опубликовал в facebook.

Согласно решению, НАБУ должен внести в Единый реестр досудебных расследования сведения об уголовном правонарушении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), которое вероятно совершили председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский и бывший народный депутат Давид Жвания.

Ранее, Онищенко заявил, что заплатил Порошенку через Давида Жванию 6 млн долларов за регистрацию Центризбиркомом и допуск к выборам.

В связи с этим 15 декабря депутат Куприй подал заявление о совершенном преступлении в НАБУ. Однако детективы агентства, приняв заявление, не внесли соответствующие сведения в ЕРДР.