Суд возьмется за дело Царева 31 января
Шевченковский райсуд Киева намерен 31 января 2017 года начать рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов Олега Царева.
Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр.
Указано, что в производстве суда находится дело против Царева, обвиняемого по ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
Подготовительное заседание назначено на 31 января на 9:00.
В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке специального (заочного) судопроизводства.
Как известно, в марте Генеральная прокуратура передала в суд заочный обвинительный акт против экс-депутата Царева, но суд вернул его на доработку в прокуратуру.
Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи депутатом Верховной Рады и кандидатом на пост президента, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя.
Также экс-депутат через СМИ распространял призывы касательно признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
Обвиняемый объявлен в розыск.