Экс-нардеп Царев получил еще один приговор: 8 лет с конфискацией всего имущества

По доказательной базе Службы безопасности Украины бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве: он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно спецслужба: "Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

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По материалам СБУ суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество".

Детали: В частности, речь идет о:

- земельном участке площадью 0,15 га в Киевской области;

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- квартире в Днепре;

- объектах недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн грн (суд арестовал это имущество в феврале 2024 года).

Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины.

Экс-нардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После оккупации полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охраны.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

Сейчас осужденный находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания, отмечают в ОГП.

Предыстория: