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Экс-нардеп Царев получил еще один приговор: 8 лет с конфискацией всего имущества

Валентина РоманенкоСреда, 27 ноября 2024, 16:14
Экс-нардеп Царев получил еще один приговор: 8 лет с конфискацией всего имущества
Олег Царев. фото - Коммерсантъ

По доказательной базе Службы безопасности Украины бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве: он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно спецслужба: "Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

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По материалам СБУ суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество".

Детали: В частности, речь идет о:

- земельном участке площадью 0,15 га в Киевской области;

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- квартире в Днепре;

- объектах недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.

Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн грн (суд арестовал это имущество в феврале 2024 года).

Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины.

Экс-нардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После оккупации полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охраны.

Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

Сейчас осужденный находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания, отмечают в ОГП.

Предыстория:

  • В октябре 2023 года Царев пережил покушение. В него стреляли в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. По данным УП, покушение на коллаборациониста было спецоперацией Службы безопасности Украины.
  • В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
  • В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
  • Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

ЦаревСБУ
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