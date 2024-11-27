Экс-нардеп Царев получил еще один приговор: 8 лет с конфискацией всего имущества
По доказательной базе Службы безопасности Украины бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве: он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии РФ.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора
Дословно спецслужба: "Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
По материалам СБУ суд назначил Цареву 8 лет тюрьмы, а также конфисковал все принадлежащее ему имущество".
Детали: В частности, речь идет о:
- земельном участке площадью 0,15 га в Киевской области;
- квартире в Днепре;
- объектах недвижимого имущества во временно оккупированном Крыму: гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки.
Общая стоимость имущества составляет 460,6 млн грн (суд арестовал это имущество в феврале 2024 года).
Прокуроры в суде доказали факт финансирования осужденным вооруженной агрессии РФ против Украины.
Экс-нардеп имел на территории АР Крым недвижимость и ряд предприятий. После оккупации полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охраны.
Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в городе Ялта. Они переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".
Сейчас осужденный находится на территории страны-агрессора, где продолжает осуществлять противоправную деятельность. Назначенное наказание он будет отбывать с момента задержания, отмечают в ОГП.
Предыстория:
- В октябре 2023 года Царев пережил покушение. В него стреляли в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму. По данным УП, покушение на коллаборациониста было спецоперацией Службы безопасности Украины.
- В мае 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил Царева к 12 годам лишения свободы.
- В марте 2022 года Царев прибыл в Киевскую область вместе с российской армией, а также призвал Юрия и Александра Вилкулов сдать Кривой Рог российским оккупантам.
- Царев неоднократно публиковал в Telegram призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.