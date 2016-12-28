СБУ провела обыски в офисах "КСГ Банка" Шепелева
В рамках уголовного производства относительно противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в "КСГ Банк".
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Как пояснили в службе, обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структурах, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
"Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Напомним, Нацбанк 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Основными акционерами банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33, 46%) и Александр Шепелев (16,39%).
Как известно, Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.
Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 года. Шепелева обвиняли в причастности к расхищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.
Шепелев категорически отрицал обвинения в свой адрес.
Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.
Кроме того экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета "Автокразбанк" Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера "Родовида" Сергея Дядечко.
Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.
На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.
В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.