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Безъязыкову сообщили о подозрении в госизмене

Четверг, 29 декабря 2016, 11:42
Безъязыкову сообщили о подозрении в госизмене

Следователи СБУ сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.

Об этом говорится в сообщении СБУ в четверг.

В СБУ заявляют, что имеют "неопровержимые доказательства того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей".

Как известно, оперативники спецслужбы в середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.

В среду, СБУ обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыков и его жены.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Украинская правда

Темы: СБУбоевые действияпленные
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