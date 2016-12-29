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Гройсман: Лицензии "1+1" ничего не угрожает

Четверг, 29 декабря 2016, 13:08

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о безосновательности утверждений об угрозе лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Насколько меня проинформировали, угроз невыдачи лицензии нет. Если таких угроз нет, будем считать, что возникло недоразумение", - сказал он.

Ранее первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк сообщила, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не считает возможным лишения телеканала "1+1" лицензии на вещание.

"Я считаю, что это невозможно. Было решение Национального совета 15 декабря о пролонгировании лицензии, и я уверена, что оно должно быть безоговорочно исполнено. Я не знаю такого прецедента, при котором Нацсовет мог лишить лицензии после своего собственного решения, и буду поддерживать законный путь. Суть претензий к телеканалу мне неизвестна", - констатировала она.

В то же время председатель Комитета ВР по свободе слова Виктория Сюмар на своей странице в Facebook написала, что направила запрос в Нацсовет по вопросам, когда представители канала получат лицензию на вещание.

"Канал должен получить лицензию на аналоговое вещание, как за это проголосовало Нацсовет и продолжать вещание. Любые попытки бюрократически "подвесить" возможность вещания будут восприниматься как наступление на свободу слова и попытка переделить медиа-рынок", - написала она.

Как известно, телеканал "1+1" заявляет, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Источники Украинской правды в АП сообщают, что конфликт возник из-за того, что Игорь Коломойский отказывается называть бенефициаров телеканала.

Украинская правда обратилась в Администрацию президента за комментарием.

Темы: СМИГройсман
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