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"Смарт-Холдинг" Новинского заявляет о незаконном обыске у руководителя

Суббота, 3 декабря 2016, 16:11

Военная прокуратура проводит обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга", который находится в зарубежной командировке.

Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в субботу на ее странице в Facebook.

"Адвоката хозяина дома не пропускают к месту проведения следственных действий. Следователи предъявили постановление суда, в котором дается разрешение на обыск дома другого гражданина по фамилии Дробот, который проживает в том же коттеджном городке, что и представитель "Смарт-Холдинга", - говорится в заявлении.

В компании утверждают, что следователи в сопровождении спецподразделений нанесли большой материальный ущерб дому и продолжают обыск, несмотря на то, что адвокат указал им на явную ошибку и предупредил об ответственности за незаконные действия.

"Смарт-Холдинг" обращается к генеральному прокурору "с требованием остановить этот беспредел".

"Мы рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-Холдинга" одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности", - подчеркнули в компании.

Там настаивают на проведении тщательного расследования действий военной прокуратуры и наказании всех виновных.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял вывод о представлении Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Украинская правда

Темы: Новинский
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