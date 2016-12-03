У Онищенко есть 4 кейса записей с компроматом на Порошенко – СМИ

Беглый депутат Александр Онищенко располагает четырьмя кейсами записей с материалами, компрометирующими президента Петра Порошенко и его окружение.

Как пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Мостовая, ссылаясь на источники из ближайшего окружения Онищенко, у парламентария, в частности, есть записи, касающиеся скупки голосов депутатов Рады, борьбы Порошенко и его окружения за контроль над финансовыми потоками (в том числе – теневыми), а также попытки завладеть телеканалом "112 Украина".

"По данным источников ZN.UA из ближнего круга народного депутата, Онищенко располагает несколькими кейсами записей. В первом — покупка голосов под необходимые решения в зале парламента. Во втором — отжим потоков и долей в пользу бизнесмена Порошенко и Ко. В третьем — распределение теневых дивидендов с той же командой в сфере работы с "Укргаздобычей". Есть и четвертый кейс, записанный, правда, не new-Мельниченко, а людьми медиавладельца Виктора Зубрицкого, и касается он всего комплекса торгов людей Порошенко, приведенных на переговоры Александром Онищенко при попытке покупки (отжима) канала 112", – отметила она.

По словам Мостовой, те же источники утверждают, что первыми слушателями данных записей были отнюдь не американские правоохранители. Отмечается, что в день, когда Рада голосовала за лишение Онищенко депутатской неприкосновенности, сам он находился в Москве.

"Если бы в день голосования о снятии неприкосновенности и разрешения на арест Онищенко не бравировал своим нахождением в Москве, решение через зал бы не прошло. По крайней мере, не об аресте. Из Москвы в таком уязвимом положении и просто так, без "инвентаризационного номера", никто не улетает", – подчеркнул источник.

По его словам, один из украинских телеканалов еще в середине осени завершил работу над документальным фильмом по записям Онищенко, однако в эфир его так и не выпустили.

Как отмечает автор, обращение беглого депутата к спецслужбам США могло быть как его попыткой сохранить возможность свободно перемещаться по цивилизованному миру, так и операцией прикрытия.

2 декабря Онищенко, который скрывается от украинского правосудия в Лондоне, передал российским властям записи, якобы сделанные им во время разговоров с Порошенко.

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" Онищенко заявил, что Порошенко якобы совершал подкуп депутатов для принятия Верховной Радой необходимых решений.