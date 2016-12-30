Гройсман объявил обсуждение плана действий правительства до 2020 года
Пятница, 30 декабря 2016, 01:13
Кабинет министров Украины опубликовал текст правительственного плана приоритетных действий на срок до 2020 года.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Facebook.
"Итак, проект нашего Среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - написал он.
Согласно документу, среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года содержит 5 целей: экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией, безопасность и оборона.