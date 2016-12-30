Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело об убийстве полицейских в Днипре передают в суд - полиция

Пятница, 30 декабря 2016, 06:09

Дело по расстрелу днепровских патрульных полицейских передают в суд.

Об этом на брифинге сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает Радио Свобода.

По его данным, проблем с доказательной базой в деле нет.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", - отметил Игорь Репешко.

В ноябре суд в Днипре продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днипра подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как сообщалось, Пугачев отказывается давать признательные показания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днипрополициясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Днипро
Днепропетровщина: враг дважды накрыл огнем Криворожский район, ранен 73-летний мужчина
Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС – облсовет
На Днепропетровщине разорвался боеприпас: Четверо детей травмированы
Последние новости
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
Все новости...
Реклама: