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В 2016 году погибли 93 журналиста, среди них – Шеремет

Пятница, 30 декабря 2016, 21:50
В 2016 году погибли 93 журналиста, среди них – Шеремет

В 2016 году в мире, выполняя свои профессиональные обязанности, погибли 93 журналиста и работника средств массовой информации.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила Международная федерация журналистов, передает украинская служба Deutsche Welle.

Представители СМИ становились жертвами целенаправленных нападений, взрывов бомб или были убиты во время освещения боевых действий.

По данным МФЖ, больше всего журналистов погибло в Ираке (15), Афганистане (13), Мексике (11), Йемене (8), Сирии (6), Гватемале (6). Среди погибших также один журналист из Украины - один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет.

Всего в 2016 году погибло на 19 журналистов меньше, чем в 2015 году.

"Мы всегда приветствуем любое снижение уровня насилия против журналистов и работников СМИ, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы продолжаем надеемся на окончание кризиса безопасности в СМИ", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.

Еще 29 журналистов погибли в 2016 году в двух авиакатастрофах - в Колумбии и России, сообщила МФЖ.

Как известно, после пяти месяцев с момента убийства Шеремета следствие не определило основную версию и не предоставило никаких результатов. Правоохранительные органы лишь заявляют, что расследование продолжается.

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Темы: СМИДело Шеремета
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