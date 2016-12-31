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Гройсман думает, что худшее для украинцев уже позади

Суббота, 31 декабря 2016, 09:52

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что самые тяжелые времена для украинцев уже позади.

Об этом говорится в его в поздравлении украинскому народу с Новым годом и Рождеством Христовым, передает "Укринформ".

"Уходящий год стал важным этапом, когда мы остановили общественный и экономический кризис. Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", - считает премьер.

Гройсман напомнил, что в 2016 году были вдвое повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1 процента. Населению предоставлено около 860 млн гривен безвозвратной помощи на проведение энергоэффективных мероприятий. В малых городах и поселках Украины открываются опорные школы, по всей стране активно ремонтируются автодороги.

"Это свидетельствует о том, что наши граждане способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше", - подчеркнул он.

"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере", - считает премьер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровГройсман
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