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Раде предлагают упростить получение разрешения на арест депутатов

Понедельник, 5 декабря 2016, 10:14

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призывает фракции рассмотреть законопроекты, которые призваны упростить получение разрешения на арест или взятие под стражу народный депутатов.

Об этом он сказал, начиная согласительный совет парламента.

По словам Парубия, соответствующие проекты законов подготовил аппарат Верховной Рады и фракция "Самопомич".

"На прошлой неделе поступили документы от Генеральной прокуратуры по делу народного депутата Вадима Новинского. Я еще раз призываю регламентный комитет поскорее принять решение, чтобы мы могли как можно быстрее на этой неделе поставить в повестку дня и рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с народного депутата", – сказал спикер.  

"Также в четверг на согласительном совете я обратился к главам фракций с предложением рассмотреть законопроект, который бы упростил механизм для получения разрешения на арест или на взятие под стражу народного депутата Украины", – заявил Парубий.

Он отметил, что аппарат ВР подготовил соответствующий законопроект, и "Самопомич" подготовила.  

"Прошу всех глав фракций рассмотреть эти законопроекты, чтобы мы смогли упростить эту процедуру, которая занимает много времени, и очень часто из-за этой бюрократической преграды слишком много времени проходит от представления генерального прокурора до решения Верховной Рады", – сказал Парубий.

"Я надеюсь, что главы фракций – я всем передам официально этот законопроект – смогут высказать свои предложения по этому поводу", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Верховная РаданеприкосновенностьНовинский
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