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НАПК направит в суд протокол, составленный на Лещенко

Вторник, 6 декабря 2016, 18:32

Нацагентство по предупреждению коррупции решило направить в суд протокол об административном правонарушении народного депутата фракции БПП Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НАПК.

Согласно информации, решение было принято во вторник во время внеочередного заседания. За него проголосовало трое членов НАПК.

"Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к административной ответственности", - отметили в ведомстве.

В НАПК добавили, что в случае отказа от получения второго экземпляра протокола или неприбытия для ознакомления с протоколом, второй экземпляр и копии других материалов нарушителю отправят заказным письмом не позднее следующего рабочего дня со дня составления протокола.

Как известно, во вторник представитель Национального агентства по предупреждению коррупции в кулуарах Верховной Рады попытался зачитать депутату Сергею Лещенко сообщение об административном правонарушении.

Ранее НАПК обвинило нардепа Сергея Лещенко в затягивании процесса ознакомления с протоколом об административном правонарушении.

Лещенко вместо заявил, что ожидает официальное сообщение от НАПК.

"(Мы с адвокатом - ред.) готовы прибыть в НАПК, получив в установленный законом способ приглашения за 3 суток, для проведения этих действий. Во-вторых, готовы это сделать в нерабочее время. То есть мой защитник заявил о пятнице, после обеда. Вместо этого видим фестиваль заявлений на сайте НАПК, где ложь перемешивается с правдой", - сказал Лещенко.

1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

После этого Лещенко написал, что заявление НАПК о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживым.

Украинская правда

Темы: НАПКЛещенко
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