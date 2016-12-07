НАБУ начало расследовать факты, озвученные Онищенко

НАБУ начало досудебное расследование фактов подкупа депутатов Верховной Рады за голосование по отставке глав ГПУ и СБУ, а также назначение нового генпрокурора, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Как сообщил в интервью DT.UA директор НАБУ Артем Сытник, по результатам проведенного анализа информации, полученной из СМИ, в Единый реестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения о совершении преступления, предварительно квалифицированного по ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, занимающим особо ответственное положение).

"Сегодня мы зарегистрировали уголовное производство по заявлениям народного депутата Александра Онищенко о фактах подкупа депутатов. Конечно, часть из того, что он заявлял, не имеет, по моему мнению, криминальной подоплеки, но есть определенные заявления о том, что были конкретные подкупы за конкретные голосования. Об этом говорит лицо, принимавшее в этом участие. За время моей работы в НАБУ, таких заявлений еще не было", - сказал он.

По словам Сытника, заявлений политиков о подкупах за голосование в ВР ежедневно звучит немало, но впервые об этом было заявлено народным депутатом, который участвовал в этих преступлениях.

"Он (Онищенко) не просто говорит, что кто-то кого-то подкупает - таких заявлений политиков мы ежедневно слышим, они в определенной степени манипулятивные, чтобы исказить репутацию политического оппонента. Но здесь впервые такое заявление, по крайней мере, после революции, когда сам депутат говорит о том, что принимал участие в этих процессах", - отметил руководитель НАБУ.

"Поэтому я бы назвал это фактически явкой с повинной, которая была озвучена в прямом эфире на телеканалах, к сожалению, и российских. И поэтому мы решили, что раз есть такой нюанс, что это не просто заявление одной политической стороны против другой политической стороны, а это заявление конкретного лица, которое подтверждает свое участие в процессах подкупа и передачи средств депутатам, то мы будем регистрировать это производство", - сказал Сытник.

Директор НАБУ сообщил, что Александру Онищенко будет предложено передать следствию аудио- и видеозаписи, которые, как он заявляет, у него есть, и дать более конкретные свидетельства по каждому из вопросов в рамках досудебного расследования, которое было начато в среду, 7 декабря.

Как известно, ранее Онищенко заявлял УП, что его адвокаты трижды направляли в НАБУ запросы о встрече по этому вопросу. "Они не хотят.

За последний месяц трижды обращались с официальными письмами. Мы получали ответа. Они не хотят встречаться в Лондоне, предлагают Варшаву", - рассказывал Онищенко.