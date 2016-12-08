Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ рассказали, сколько денег дало разоблачение "схем Онищенко"

Четверг, 8 декабря 2016, 10:09
В НАБУ рассказали, сколько денег дало разоблачение схем Онищенко
rian.com.ua

Только за 4 месяца после разоблачения схем Онищенко государство заработало на продаже газа в 6 раз больше, чем за 3 года деятельности этих схем.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель НАБУ Артем Сытник.

Он пояснил, что за три года деятельности схем Александра Онищенко в госбюджет было начислено всего 25 миллионов гривен.

"Только за четыре месяца, после того, как удалось ликвидировать эту схему, удалось получить прибыль уже 162 миллиона гривен", - сказал Сытник.

Он также пояснил, что за последний год в суд было передано 44 уголовных производств, возмещены убытки на сумму более 100 миллионов гривен, также удалось предотвратить хищение 583 млн гривен.

По словам Сытника сейчас в расследованиях фигурируют 15 высокопоставленных чиновников, 39 судей, 25 прокуроров, 62 топ-менеджеры государственных предприятий.

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что находясь в Великобритании Онищенко заявил, что с помощью него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года, передал Соединенным Штатам Америки.

Украинская правда

Темы: ОнищенкоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Онищенко
УП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле
Экс-депутат-беглец Онищенко получил гражданство Северной Македонии
ВАКС арестовал конюшню Онищенко в Германии
Последние новости
01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Все новости...
Реклама: