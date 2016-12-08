В НАБУ рассказали, сколько денег дало разоблачение "схем Онищенко"

Только за 4 месяца после разоблачения схем Онищенко государство заработало на продаже газа в 6 раз больше, чем за 3 года деятельности этих схем.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель НАБУ Артем Сытник.

Он пояснил, что за три года деятельности схем Александра Онищенко в госбюджет было начислено всего 25 миллионов гривен.

"Только за четыре месяца, после того, как удалось ликвидировать эту схему, удалось получить прибыль уже 162 миллиона гривен", - сказал Сытник.

Он также пояснил, что за последний год в суд было передано 44 уголовных производств, возмещены убытки на сумму более 100 миллионов гривен, также удалось предотвратить хищение 583 млн гривен.

По словам Сытника сейчас в расследованиях фигурируют 15 высокопоставленных чиновников, 39 судей, 25 прокуроров, 62 топ-менеджеры государственных предприятий.

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что находясь в Великобритании Онищенко заявил, что с помощью него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Кроме того, Онищенко заявил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он записывал в течение года, передал Соединенным Штатам Америки.

Украинская правда