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"Банда с Княжичей": Еще двум подозреваемым избрана мера пресечения

Четверг, 8 декабря 2016, 21:18

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в причастности к банде, готовившей разбойное нападение в селе Княжичи, в ходе операции против которых погибли пять правоохранителей.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Один из задержанных, который сейчас сотрудничает со следствием, по решению суда будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Его сообщнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог", - сообщила она.

Она напомнила, что ранее суд избрал меры шести участникам этой преступной группы. Пятерым из них - содержание под стражей, еще одному - домашний арест.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

"В этот момент в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация и на место выехала группа полиции охраны. Они заметили других полицейских, которых приняли за воров, и попытались задержать. В то же время оперативники восприняли бойцов полиции охраны за нападавших и пришли на помощь своим коллегам", - сообщили в НП.

Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативников и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.

Водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.

Темы: криминалполиция
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