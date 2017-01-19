Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Си Цзиньпин предлагает запретить ядерное оружие во всем мире

Четверг, 19 января 2017, 00:28

Китайский президент Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств.

Об этом он заявил в ходе визита в Женеву, пишет DW.com.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", сказал Си Цзиньпин.

"Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных", - добавил лидер Китайской народной республики (КНР), которая принадлежит к ядерным державам с 1964 года.

Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.

"Мы будем строить новую модель в отношениях с США, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией", - сказал он, выступая в женевском отделении ООН.

Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Накануне президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.

На встрече с китайским лидером в Давосе президент Петр Порошенко выразил надежду, что Китай поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

Си Цзиньпин со своей стороны подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа.

Как известно, в ноябре 2016 Китай проголосовал против инициированной Украиной резолюции ООН о нарушении прав человека в Крыму.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Китай
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Конфликт Джека Ма с китайскими властями стоил его компаниям $850 миллиардов – Bloomberg
РФ налаживает экспорт в Китай сельхозпродукции с оккупированных территорий – ЦНС
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: