Усенко-Черная получила полмиллиона в подарок

Заместитель председателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок на полмиллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация, предоставленная Усенко-Черной в Национальное агентство по по вопросам предотвращения коррупции 20 января.

Дарителем является Сергей Маликов.

До января 2016-го Маликов возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению. Ранее руководил партийной организацией Партии регионов в Мариуполе Донецкой области.

В декларации 2015 года Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве площадью 240 кв.м., владельцем которой также является Маликов. Также Усенко-Черная пользовалась домом в Ирпене, который принадлежал матери Сергея Маликова.

Сергей Маликов не значится членом семьи Жанны Усенко-Черной. Зато ее мужем, согласно декларации 2015 года, был Иван Вильданов.

Как известно, заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря 2016-го приобрела квартиру в Киеве стоимостью 3,2 миллиона гривен.

В связи с общественным резонансом, Усенко-Черная опубликовала зарплату в ЦИК с 2004 года.

Ирина Салий, УП